Umor novinarke: prvi dokazi kažejo, da je šlo za spolni napad

Novico o aretaciji osumljenca v Nemčiji je prva objavila spletna stran bolgarskega časnika168 Časa v torek zvečer. Gre za Bolgara starega med 20 in 30 let, ki je iz Bolgarije odšel v soboto, v Nemčiji pa naj bi živela njegova mama, poroča portal Deutsche Welle.

Osumljenca, ki se je rodil leta 1997, so že iskali zaradi umora in posilstva, je dodal. "Dokazi, ki jih imamo v tej fazi, kažejo na to, da je šlo za spolni napad", ki ni bil vnaprej načrtovan, je še povedal.

Generalni tožilec Sotir Cacarov je povedal, da "v tej fazi ne menijo, da je bil umor povezan s profesionalno dejavnostjo žrtve", da pa nadaljujejo preiskavo vseh hipotez. Povedal je, da so za osumljenca ruskega izvora izdali evropski zaporni nalog.

Dodal je, da imajo dovolj dokazov, ki osumljenca povezujejo s krajem zločina in žrtvijo.

Truplo 30-letne Marinove so v soboto našli v parku ob reki Donavi v mestu Ruse na severu Bolgarije.

Bolgarska televizija TVN, kjer je delala Viktorija Marin, je poročala, da se pokojna in osumljenec nista poznala. Druga bolgarska televizija bTV pa je poročala, da je v njegovem stanovanju v mestu Ruse, kjer je novinarka živela in bila ubita, policija našla njen mobilni telefon.

Tretji umor novinarja v Evropi

Truplo 30-letne Marinove so v soboto našli v parku ob reki Donavi v mestu Ruse na severu Bolgarije.

Televizijska novinarka, ki naj bi pred umorom poročala o preiskavi domnevne korupcije pri porabi sredstev EU, je bila brutalno umorjena in posiljena, izginili pa so tudi njen mobilni telefon, avtomobilski ključi in del oblačil.

Na televizijiTVN je pred kratkim začela voditi novičarsko pogovorno oddajo Detektor, v zadnji oddaji pa je poročala o dveh preiskovalnih novinarjih iz Bolgarije in Romunije, ki sta raziskovala domnevno korupciji pri porabi sredstev iz evropskih razvojnih skladov. Po njenem umoru so bolgarske oblasti uvedle preiskavo teh navedb proti gradbenemu podjetju GP Group. Tožilstvo je sporočilo, da so podjetju zamrznili premoženje v vrednosti 14 milijonov evrov, poroča portalBalkaninsight.

Bolgarija je glede svobode medijev šele na 111 mestu na svetu. Najslabše je uvrščena ne samo med članicami EU, ampak tudi med državami na Balkanu. Marinova je že tretja novinarka, ki so jo umorili v Evropski uniji v zadnjih 12 mesecih. Februarja letos so umorili slovaškega novinarja Jana Kuciaka in oktobra lani na Malti novinarkoDaphne Caruana Galizia.