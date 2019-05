V Nemčiji razbili teroristično celico: aretirali sedem Balkancev

V nemškem kraju Oberhausen je zgodaj zjutraj potekala obsežna protiteroristična akcija. V njej je sodelovalo več kot 150 policistov, preiskali pa so sedem objektov. Aretirali so osem moških in žensk, starih od 19 do 58 let. Sedem osumljencev ima nemške potne liste, vendar prihajajo z Balkana, eden od osumljencev je državljan Bosne in Hercegovine, poroča nemški Bild.

Tiskovni predstavnik policije Ulrich Fassbender je dejal, da gre za veliko družino, katere člani so "osumljeni, da že dlje časa zbirajo denar za teroristično organizacijo IS in tako podpirajo teroristične napade".

Policija za zdaj nima dokazov, da bi družina sama načrtovala napad. Vseh sedem stanovanj zdaj podrobno preiskujejo. Osumljence naj bi zaslišali še danes.