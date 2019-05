V Nemčiji zagorel stanovanjski blok: ena oseba umrla, 13 poškodovanih

V mestu Neunkirchen na zahodu Nemčije je v nedeljo zjutraj požar zajel in uničil stanovanjski blok. Pri tem je najmanj ena oseba umrla. Trupla pristojnim sicer še ni uspelo identificirati. Še 13 oseb je ranjenih; pogrešajo tudi tričlansko družino, za katero pa še ne vedo, ali so bili v času požara sploh doma.

Ko so na kraj požara prišli gasilci in reševalci, so nekateri stanovalci kar sami skakali skozi okna stavbe, je dejal predstavnik za odnose z javnostmi tamkajšnje policije. Gasilci so potem uspešno rešili druge prebivalce bloka, med njimi otroke. Nihče izmed njih ni bil huje poškodovan, so še dodali.

Vzrok požara še ugotavljajo. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, zaenkrat kaže na to, da je zagorelo v kleti bloka. Tam so imeli stanovalci sicer nameščene pralne in sušilne stroje, zato domnevajo, da je zagorelo zaradi tehnične napake na katerem teh.

Gasilci so se z obsežnim požarom borili več ur - ker je bila stavba pretežno grajena iz lesa, se je ogenj v kratkem namreč močno razširil in zajel celotno zgradbo. Prebivalce sosednjih blokov so evakuirali, ulica pa je bila več ur zaprta.

Po besedah predstavnika gasilcev, je intervencijo in evakuacijo še dodatno oteževala množica radovednežev.

Reševalci in preiskovalci do poznega večera še vedno niso mogli v stavbo, ker je bila ta preveč nestabilna.