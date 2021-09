V Nemčiji znanstveniki krave privadili na opravljanje potrebe na specifičnem mestu

Če govorimo o največjih svetovnih onesnaževalcih, ne govorimo o prometu ali težki industriji, pač pa o živinoreji. Zato je vsak poskus lajšanja onesnaženja zlata vreden, četudi je na prvi pogled smešen. V Nemčiji so se namreč znanstveniki lotili raziskave, v kateri so želeli krave privaditi na opravljanje potrebe na specifičnem mestu. In so jih. Z namenom, da se vsebnost nitratov, amoniaka in drugih škodljivih snovi v zemlji karseda zmanjša.