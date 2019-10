V nesreči muzejskega letala najmanj sedem mrtvih

Letalo je poletelo z letališča in letelo kakšnih 13 kilometrov daleč ter doseglo višino 244 metrov, ko sta pilota sporočila okvaro in napovedala vrnitev na letališče. Po navedbah očividcev se je iz enega od štirih motorjev letala vil črn dim.

B-17 je eno najbolj znanih letal iz druge svetovne vojne, ki je z dnevnimi bombnimi napadi uničevalo nemško vojaško in civilno industrijo. Letalo je dolgo 23 metrov in ima razpon kril 32 metrov.

Pristanek ni uspel in letalo je kmalu po stiku s tlemi treščilo v vzdrževalno uto na letališču in zagorelo. Letališče Bradley so zaradi nesreče zaprli za skoraj štiri ure. V bolnišnico so odpeljali najmanj šest žrtev, med njimi tri v kritičnem stanju.

Po tej nesreči jih je v uporabi ostalo le še devet. Letalo, ki je strmoglavilo v Connecticutu, so sestavili leta 1945 in ni sodelovalo v bojih. Uporabili so ga za testiranje posledic jedrskih eksplozij in kasneje prodali za staro železo. Leta 1986 ga je kupila fundacija Collings in ga obnovila ter uporabljala za turistične polete in razstave.