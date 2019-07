V nesreči nihala v zabaviščnem parku v Indiji dva mrtva

Nesrečo v zabaviščnem parku v Ahmadebadu na zahodu Indije je posnel eden od obiskovalcev parka. Na posnetku najprej ni videti, da bi bilo karkoli narobe, nato pa se veliko nihalo, na katerem je bilo 30 ljudi, naenkrat prelomi, udari ob konstrukcijo in pade s skoraj 10 metrov višine na tla, poroča New York Post.

Oblasti so zagotovile, da bodo opravile natančno forenzično preiskavo dogodka, s katero bodo poskušali najti razloge za nesrečo. "Prelomila se je osnovna cev konstrukcije in padla na tla. Kako se je to lahko zgodilo, bodo morali preiskati forenzični strokovnjaki," je dejal tiskovni predstavnik gasilcev M. F. Dastoor.

Župan Ahmadebada Bijal Patel je po nesreči povedal, da so v bolnišnico prepeljali 29 ljudi, od katerih sta dva umrla. Vsaj 14 naj bi jih bilo v kritičnem stanju. Po poročanju lokalnih medijev sta umrla 22- in 24-letnik, med poškodovanimi naj ne bi bilo otrok.

Pozneje so oblasti sporočile, da so za nesrečo obtožile šesterico zaposlenih v zabaviščnem parku. Sumijo jih povzročitve smrti iz malomarnosti, med njimi pa naj bi bili direktor in njegov sin, vodja parka, upravljavca stroja in asistent. Policija je dejala, da lahko med preiskavo še koga dodajo na seznam osumljenih, še piše New York Times.

Direktor parka Ganšjam Patel je dejal, da ne vedo, kako se je lahko ogromna kovinska cev prelomila. "V konstrukciji sta dve ogromni, 20-tonski nosilni vrvi. Ne vemo, kako sta se lahko strgali. Mogoče je bila prevelika obremenitev na cevi,"je povedal.