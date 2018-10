V nesreči potniškega letala pogrešajo 189 ljudi

Na letalu je bilo 181 potnikov in 8 članov posadke, so poročale številne indonezijske novičarske strani. Indonezijske oblasti so poslale ekipe za iskanje in reševanje na območje oddaljeno približno 50 kilometrov severno od Jakarte. 4 kilometre od domnevne lokacije padca letala so že našli jopič za reševanje, mobilni telefon in nekaj drugih razbitin.