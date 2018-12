V nesreči tramvaja v Lizboni poškodovan tudi šestmesečni dojenček

Med 28 poškodovanci je več britanskih državljanov, med drugim šestmesečni dojenček in sedemletni otrok. Portugalski časopis Publico poroča, da so priče videle, kako so mimoidoči iz razbitin tramvaja pomagali rešiti otroka, ki sta poleg še nekaterih poškodovancev ostala ujeta v iztirjenem tramvaju.