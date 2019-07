V nesreči v nočnem klubu v Južni Koreji dva mrtva, ranjeni nekateri športniki

V južnokorejskem mestu Gwangdžu, kjer poteka svetovno prvenstvo v plavanju in vodnih športih, se je zgodila tragična nesreča, potem ko se je v nočnem klubu zrušil balkon. Umrla sta dva Južnokorejca, ranjenih je več kot 17 ljudi, tudi nekateri športniki.

Po poročanju južnokorejskih medijev se je nesreča zgodila v soboto okoli 2.30 zjutraj v nočnem klubu Coyote Ugly v mestu Gwangdžu, kjer trenutno poteka svetovno prvenstvo v plavanju in vodnih športih. Po podatkih gasilcev je popustil balkon in padel kakšnih pet oziroma šest metrov v globino. V nesreči sta se hudo poškodovala dva Južnokorejca, ki so ju odpeljali v bolnišnico, a sta zaradi hudih poškodb kasneje umrla. Kot še dodajajo tuji mediji, umrla nista tekmovala na prvenstvu. V času nesreče je bilo sicer v klubu 370 ljudi. Po poročanju BBC je poškodovanih najmanj 17 ljudi, med drugim tudi nekateri športniki, in sicer državljani ZDA, Nove Zelandije, Nizozemske, Italije in Brazilije. Poškodovani so ameriška vaterpolista in skakalec v vodo.

Nesreča se je zgodila v nočnem klubu Coyote Ugly. FOTO: AP

"To je strašna tragedija. Moška in ženska ekipa sta praznovala naslov svetovnih prvakinj, ki so ga osvojila dekleta. Naše misli so zdaj z žrtvami in njihovimi svojci," je nesrečo za medije potrdil tudi vodja ameriške vaterpolske ekipe Christopher Ramsey. V klubu se naj bi v času nesreče nahajali tudi člani avstralske ekipe, slovenskih športnikov pa na prizorišču po poročanju STA ni bilo.

