V Nevadi nad tveganje pred požari s pomočjo 'štirinožnih gasilcev'

Koze in ovce so sicer znane kot 'naravne kosilnice.'

Tako so pred mesecem dni začeli z množičnim zbiranjem sredstev za nakup koz, ki bi jih rekrutirali, da bi na obrobju mesta pomulile rastje, ki bi lahko bilo potencialno 'gorivo' za požare. Po vsej državi namreč cveti posel za pastirje, saj panični lastniki in mesta računajo na grožnjo požarov. Kmetje celo 'izposojajo' svoje koze.

'Učinkovite naravne kosilnice'

Koze lahko svoje delo najbolje 'pomulijo' pozimi, še preden se začne spomladansko deževje. To seveda ne pomeni, da koze kar preprosto izpustijo v gozdove, ampak se na pašo odpravijo v spremstvu pastirjev in psov čuvajev, saj so koze znane po svoji svojeglavosti. Koze in ovce so sicer znane kot 'naravne kosilnice.' Pred časom so se tudi v Italiji odločili, da bodo te nadomestile kosilnice v mestnih parkih.

Kot je zapisal Reinette Senum, podžupan mesta Nevada, morajo očistiti veliko površino, a bodo najprej očistili dele, kjer je tveganje za morebitne požare največje. Doslej so zbrali že 15.000 evrov sredstev.