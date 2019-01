V Normandiji našli ostanke letala na katerem je bil Emiliano Sala?

Preiskovalci iz treh držav, Francije, Argentine in ZDA, sicer še niso potrdili izvora najdbe, kot poročajo angleški mediji, pa je skoraj zagotovo, da gre za nesrečno letalo, so zapisali pri STA. Angleški preiskovalci so danes sporočili, da so "v jutranjih urah v ponedeljek dobili obvestilo, da so francoski reševalci odkrili del sedeža na obali pri Surainvilleu."V obvestilu tudi piše, da so kasneje v bližini odkrili še eno blazino: "Prve analize kažejo, da je sedež bil del nesrečnega letala."

Policija je pred dnevi sporočila, da so iskali več kot 24 zaporednih ur, skupno 80 kombiniranih ur letenja treh letal in petih helikopterjev. Poleg tega so angažirali dve vodni posadki, določen del območja pa so prečesali več kot enkrat, a kakršne koli sledi niso našli. "Možnosti preživetja so v tem trenutku praktično ničelne," so še dodali.