V Novi Gorici so na koronavirus dobro pripravljeni

Evropska unija je zaradi naglega širjenja koronavirusa dvignila oceno tveganja iz nizke do zmerne na zmerno do visoko. Največje žarišče v Evropi ostaja Italija, virus pa je vedno bližje tudi nam. Do tega trenutka so v Trstu okuženi trije ljudje, trije v Vidmu in dva v Gorici. Novogoričani pravijo, da smo na drugi strani meje dobro pripravljeni. Se pa pozna manjši pritok italijanskih gostov.