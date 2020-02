V Novi Gorici zaradi koronavirusa uvedli številne preventivne ukrepe

V Novi Gorici so zaradi izbruha koronavirusa v bližnji Italiji sprejeli vrsto zaščitnih ukrepov. Goriška regija s svojimi igralnicami privablja mnoge goste, predvsem tiste iz Italije. In prav zaradi trenutnega stanja pri zahodnih sosedih so dodatne higienske ukrepe uvedli tudi v hotelih in igralnicah, pozorni pa so postali tudi ponudniki prevozov, ki potnike vsakodnevno prevažajo z in na letališča.

