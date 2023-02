Domačini se veselijo podiranja ograje na meji: 'Zdaj se počutim kot v arestu'

Ograjo na južni meji, ki naj bi bila odstranjena do konca leta, bo odstranjevalo podjetje Minis, ki je ograjo tudi postavljalo. V NSi zaradi suma netransparentnosti in korupcijskih tveganj pri izbiri ponudnika zahtevajo sklic komisije za nadzor javnih financ, na ministrstvu za notranje zadeve pa vztrajajo, da je bila izbira ponudnika transparentna in skladna z zakonodajo. Se pa odstranjevanja ograje veselijo živeči ob njej. Lado Šibilja z Bizeljskega pravi, da se ob ograji počuti kot v arestu. Tudi Ivanka Kocjan iz Stare vasi ob Sotli se veseli odstranitve ograje, saj se bodo lahko otroci zaradi ponovnega dostopa do Sotle spet kopali kot včasih. Prav tako so domačini prepričani, da migrantov ograja ni kaj dosti ustavila.