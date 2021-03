Epidemiološko krivuljo ogrožajo številni novi sevi. Poleg dveh južnoafriških so do zdaj potrdili še sedem nigerijskih in 83 angleških sevov. Angleški sev predstavlja kar štiri odstotke vseh primerov v obalno-kraški regiji. A na srečo še nismo potrdili brazilskega seva, ki trenutno velja za enega najnevarnejših.

