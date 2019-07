V obalo otoka Mljet trčil katamaran, trije poškodovani

Ni nevarnosti, da bi se plovilo potopilo

Plovilo je bilo v nesreči poškodovano, a ni nevarnosti, da bi se potopilo. Zaradi nesreče niso ugotovili onesnaženja morja. Katamaran so začasno popravili, da bi ga lahko odvlekli do pristanišča, v katerem bodo dokončali preiskavo in popravili plovilo. Preostale potnike so odpeljali s kraja nesreče v drugem plovilu iste čarterske družbe.