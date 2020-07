V občini Hrastnik sprejemajo nove poostrene ukrepe

Hrastnik ostaja največje žarišče okužb pri nas. V domu za starejše so novo okužbo potrdili še pri dveh zaposlenih in pri enem od oskrbovancev. Občina poziva državo, da pomaga s strokovnim kadrom in denarjem, saj so vsi stroški padli na občinska ramena. Vrata občine in upravne enote bodo odslej odpirala le za nujne zadeve po vnaprejšnji najavi, v občini pa so zaprli otroška igrala in športna igrišča.