V občini Luče še vedno več hiš povsem odrezanih od sveta

Glavna cesta do Luč je vdrta ob njej pa teče reka, ki je glavno pot uničila. V naselju Struge prebivalci že četrti dan odpravljajo posledice nepopisne ujme, ki je vsem prebivalcem življenje obrnila na glavo.

"Sestra in njen fant sta pred kratkim kupila hišo. Dva dni je bila uradni lastnik nato pa je poplava uničila štalo in hišo, ki smo jo kupili brez kredita. Hiša ni bila zavarovana, saj še nismo imeli potrebnih dokumentov, osem let so nam geologi govorili, da plaz ni nevaren," pove sogovornik.

Zasute hiše, spodkopani temelji in uničeni avtomobili v Občini Luče prebivalce spremljajo na vsakem koraku.

Alojz Selišnik, koordinator Civilne zaščite Luče, pokaže območje, ki je poškodovano zaradi poplav in pove: "Tukaj je naneslo več desettisoč kubičnih metrov gramoza, malo višje je eno hišo podrlo, drugo pa nagnilo, prav tako je osmim hišam spodneslo temelje. Ljudje ne vedo več, ali bodo ostali tukaj ali se bodo odselili."

"Mi smo šli k očetovi sorodnici in smo s seboj vzeli vse zaloge, ki smo jih imeli na voljo. Je pa nam sedaj tudi občina sedaj prinesla malice, lopate, samokolnice in orodje," pa situacija opiše nesrečni sogovornik.

Medtem je imel eden izmed prebivalcev občutek, da se neurje ne bo končalo: "Vse je uničeno, a brez orodja ne moremo pomagati. Meni se je zdelo, kot da ujma traja dvajset ur, saj ni bilo ne konca ne kraja."

Še prejšnji teden je del doline izgledal nedotaknjen sedaj pa je jasno, da je deroča voda videz doline povsem uničila, več hiš je zasul zemeljski plaz, kjer je bila prej cesta pa je danes na tisoče kubikov zemlje.

"Ob približno osmih zvečer je najprej odneslo en del smrek, ki so nad nami, čez pol ure pa jih je odneslo še veliko več. Zelo me je bilo strah, saj imam tukaj njive in kljub temu, da imamo ogrado, mi je odneslo dvaindvajset ovc," pa nesrečno situacijo opiše očividec.

V zgornji Savinjski v šestnajstih občinah pomaga 50 gasilskih društev, pomoč je prišla tudi iz Nemčije in Hrvaške. Škodo bodo pristojni ocenili do konca takrat, ko bo do vseh naselij omogočen dostop.