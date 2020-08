V občini Piran letos zaznali občuten porast kršitev javnega reda in kaznivih dejanj

Kaj se dogaja v Piranu? Letos je namreč policija v tej obmorski občini opazila občuten porast kršitev javnega reda, številka se je zvišala za kar 26 odstotkov, pa tudi kaznivih dejanj je več, in sicer za 13 odstotkov. Letos še posebej izstopa nasilno in drzno vedenje ob koncih tedna, ko se dan prevesi v noč, kršitelji pa pregloboko pogledajo v kozarec. Kaj so najhujša kazniva dejanja in kdo so osumljenci?