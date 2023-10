V občini Prevalje spet teče pitna voda

Da iz pip ne bi pritekla pitna voda, si je v današnjem času težko predstavljati. In prav v takšni situaciji je po poplavah bilo kar 12.000 Korošcev: občani Prevalj, polovica občanov Raven na Koroškem in tudi del občanov v Mežici. Kot izpostavljajo danes, ko je v Prevalje po novem vodovodu znova pritekla pitna voda, so se šele ob pomanjkanju zavedali, kako pomembna je. "Zanimivo, ugotoviš da je voda en velik vir življenja da vse drugo lahko preživiš, brez vode pa ne," so dejali. Problem so jim predstavljale predvsem sanitarije, z umivanjem so improvizirali. Vode, a ustekleničene, je bilo sicer dovolj, Slovenska vojska jih je oskrbovala na vsakem vogalu. "Vseeno pa si jo moral natočiti in nesti," poudarjajo.

Vodovodne cevi, ki so potekale vzdolž Meže, so 4. avgusta padale pod težo porušenih hiš. Cevi, ki so bile na mostovih, je odneslo z njimi vred. Drugega, kot da zgradijo nov vodovod, jim praktično ni preostalo. "To je bila edina logična rešitev, res nisem imela pomislekov, da to realiziramo. Zdaj se je pokazala kot prava, zato je verjetno tudi vse potekalo tako hitro," je ob odprtju novega prevaljskega vodovoda dejala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Šestkilometrsko cev so zgradili še hitreje, kot so sprva načrtovali. A brez združenih moči, solidarnosti ter ogromno neprespanih noči, nam zagotovo ne bi uspelo, na robu joka pove prevaljski župan Matic Tasič: "21. avgusta smo prve cevi položili v kanale, delali smo podnevi in ponoči in ta čudežna zgodba trdega garanja se danes na nek način končuje."