V očesu Tajvanke odkrili štiri čebele, ki so se hranile s solzami

Ko se je mlada Tajvanka He odpravila v bolnišnico zaradi otečenega očesa, je verjetno pričakovala, da gre za preprosto okužbo. A zdravnik je med pregledom pod veko presenečeno zagledal štiri majhne čebele, ki so se, da so preživele, hranile s solzami.

Zdravnik Hung Čiting med pregledom mlade Tajvanke He ni pričakoval, da bo pod njeno veko našel štiri čebele. Kot je povedal na novinarski konferenci, gre za prvi tovrstni primer na svetu. Zdravnik je vse čebele uspešno odstranil iz očesa. "Pod mikroskopom sem videl nekaj, kar je bilo videti kot noga žuželke, zato sem jo počasi potegnil ven, pri tem pa nisem poškodoval telesa žuželke," je dejal oftalmolog. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Svoj vid in življenje čebel je po besedah zdravnika rešila He, s tem, ko si ni mencala oči. Po poročanju CTS News je bila He na grobu enega od družinskih članov, ko je začutila tujek v očesu. Ker je domnevala, da gre le za zemljo, je oko sprala z vodo, a že čez nekaj ur je začutila ostro pekočo bolečino pod veko, oko pa ji je močno oteklo. Znojne čebele so majhne žuželke, ki jih privlači človeški znoj. FOTO: Shutterstock Izjemno majhne čebele, znane kot halictidae ali "znojne čebele", privlači človeški znoj, najdemo pa jih povsod po svetu. Običajno niso agresivne, pičijo pa le, če se jih dotaknete. Zdravnik je na konferenci dejal, da tovrstne čebele gnezdijo v gorah in bližini grobov. 29-letna He je bila tako očitno tam ob nepravem času.