Neznosen smrad zaradi odpadnega blatu tudi v Zalogu

Vse kaže na to, da je po Hočah, Dramljah in Šenčurju nevarno in smrdljivo blato nezakonito pristalo še v ljubljanskem Zalogu. Ob obisku Zaloga namreč ne morete mimo neznosnega smradu, ki naj bi prihajal iz podjetja ML Surovine in se širi vse do okoliških krajev Kašlja, Zadobrove in Sneberij. "Nepravilno skladiščeni odpadki ogrožajo zdravje in kakovost življenja ljudi," so enotni v novoustanovljeni civilni iniciativi, v okviru katere že zbirajo podpise proti nepravilnemu skladiščenju nevarnih odpadkov podjetja ML Surovine, kot je denimo komunalno blato.

