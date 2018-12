V operaciji Pollino prijeli več članov kalabrijske mafije

Operacija je uperjena proti združbi, ki je vpletena v tihotapljenje kokaina, pranje denarja, podkupovanje in izvajanje nasilnih dejanj. Policijski organi vpletenih držav so med preiskavo danes zasegli tudi več premoženja te kriminalne združbe. Več podrobnosti za zdaj ni znanih, so pa v Eurojustu za opoldne napovedali novinarsko konferenco.