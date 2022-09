V organiziranem pošiljanju smeti iz Italije v Slovenijo sodeloval tudi Slovenec

V posebni operaciji Europola, v kateri so sodelovali italijanski karabinjerji in naši policisti, so po več letih dela zbrali dovolj dokazov in ujeli okoljske kriminalce, ki so iz Italije odpeljali 1700 ton odpadkov, ki so končali na Hrvaškem, Madžarskem in tudi pri nas v Divači. Preiskovalci so opravili 24 hišnih preiskav, tudi v 12 podjetjih, za katera sumijo, da so na različne načine sodelovala z nezakonito proizvodnjo, obdelavo in prevozom odpadkov. V preiskavi sta se znašla tudi Slovenec in Italijan, ki jima je bilo očitno povsem vseeno, da odpadki iz vse Italije končajo v naravi, šlo je za zaslužek, po podatkih Policije gre za 400.000 evrov.