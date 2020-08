Šole se pripravljajo na prvi šolski dan. Kakšna bodo nova pravila?

Ob porastu števila okužb se v Sloveniji čuti strah, da bi koronavirus s prvim septembrom vdrl tudi v šole. NIJZ je pozval, da za prvi šolski teden v skupnih prostorih priporoča nošenje mask za učence vseh starosti. Zato pouka, kot smo ga bili vajeni, ne smemo pričakovati. Maske, razkužila, razdalja in celo možnost pouka na prostem, če bo vreme to dopuščalo. Priprave na novo šolsko leto so v polnem teku, mi pa smo obiskali nekatere šole in preverili, kakšne spremembe pripravljajo.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:26 audio-control-play-line Iz 24UR: Priprave na šolo na Obali 03:33 audio-control-play-line Iz SVETA: Šola priporočila rešuje po svoje icon-chevron-left icon-chevron-right