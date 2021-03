V ospredju tekme v Petrinji dobrodelnost

Nogomet združuje. Tokrat sta to pokazali izbrani vrsti Slovenije in Hrvaške, ki sta se v Petrinji na pobudo Uefe in njenega predsednika Aleksandra Čeferina pomerili na dobrodelni tekmi. Nekdanji slovenski reprezentanti so spomnili na zlate čase in Hrvate z Davorjem Šukerjem, Darijem Srno, Ivico Olićem in Zvonimirjem Bobanom na čelu premagali z 2:1. A tokrat v ospredju ni bil rezultat, pač pa dejstvo, da znamo stopiti skupaj, ko je treba.

icon-expand