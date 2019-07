V Pakistanu strmoglavilo vojaško letalo, 17 mrtvih

V bližini pakistanskega mesta Rawalpindi je na stanovanjsko območje manjše in revnejše vasi strmoglavilo manjše vojaško letalo in pri tem ubilo vsaj 17 ljudi, med njimi je pet članov posadke in 12 civilistov. Še 12 ljudi je ranjenih. Med žrtvami je sedem članov iste družine.

"Ogromna eksplozija me je prebudila. Stopil sem iz hiše in zagledal ogromen požar. Ljudje so kričali. Poskušali smo jim pomagati, a so bili plameni že previsoko, ogenj pa premočan, zato nismo mogli storiti ničesar," je po poročanju BBCdejal Mohammad Sadiq. Nekatere priče dogodka pripovedujejo, da je bilo letalo že v plamenih, preden je strmoglavilo. Ob tem je po besedah vojaškega častnika"zadelo stavbo ob strani, ta pa se je popolnoma porušila".