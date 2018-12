Na petem protestu rumenih jopičev močno okrepljena varnost, na ulicah tudi oklepniki

Protestniki v rumenih jopičih, ki so sprva nasprotovali visokim cenam goriva, zdaj pa protestirajo proti francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, se bodo že peto soboto zapored odpravili na francoske ulice.

Po četrtku je več skupin pozvalo k ponovnim protestom, nekaj združenj pa je vendarle odpovedalo udeležbo na protestih. Macron danes ob robu vrha EU v Bruslju sicer ni neposredno nagovoril protestnikov, a je dejal, da "naša država potrebuje danes mir, red in normalno delovanje".

Francoski predsednik Emmanuel Macron obljublja zvišanje minimalne plače za 100 evrov mesečno in neobdavčene nadure.

Preteklo soboto se je na francoske ulice odpravilo več kot 130.000 ljudi, med katerimi so jih skoraj 2000 prijeli. Več kot 320 ljudi je bilo poškodovanih, protestniki pa so povzročili tudi veliko škodo v Parizu in več drugih mestih.

Na ulicah bodo zato okrepili varnost. Po vsej Franciji bo v soboto nameščenih več deset tisoč policistov, od tega 8000 policistov v prestolnici, kjer bo na ulicah tudi 14 oklepnih vozil. Za razliko od prejšnje sobote bodo tokrat znamenitosti, kot sta Louvre in Eifflov stolp, ostale odprte za javnost.