V Parizu ob prvomajskem shodu izgredi, tisoči na ulicah tudi v Nemčiji

Okoli 13. ure so izbruhnili prvi spopadi med policijo in izgredniki, ki so jih policisti poskušali razgnati s solzivcem. Pariška policija je ob tem sporočila, da je danes pridržala že 165 ljudi. Opravila pa je tudi že več kot 9000 preventivnih pregledov, navaja francoska televizija BFMTV.

Francosko notranje ministrstvo je že v torek posvarilo, da bi lahko proteste izkoristili izgredniki, ki jih pričakujejo med 1000 in 2000. Napovedali so odločen odziv. V Parizu so namestili 7400 pripadnikov varnostnih sil, trgovcem pa so svetovali, naj zaprejo trgovine ob prizorišču.

Shodi in protesti ob 1. maju potekajo tudi v drugih mestih po državi, med drugim v Toulousu, Nantesu in Lyonu. Večinoma potekajo mirno.

Rumeni jopiči že od novembra lani protestirajo proti fiskalni in socialni politiki vlade, ki je po mnenju protestnikov nepravična, predsednika Emmanuela Macrona pa pozivajo k odstopu.

V Nemčiji na prvomajskih shodih več deset tisoč ljudi

Nekaj deset tisoč ljudi se je na ulice, na tradicionalne prvomajske shode, podalo tudi v Nemčiji, poročajo nemški mediji. V Berlinu, kjer so demonstracije organizirali sindikati, naj bi več kot 8000 protestnikov krenilo proti Brandenburškim vratom, so sporočile oblasti, piše focus.de.

Neverjetni prizori prihajajo iz mesta Plauen na Saškem, kjer so podporniki ekstremne desničarske stranke "Tretja pot" (Der III. Wg) z baklami in signalnimi raketami središče mesta ovili v dim. Po poročanju Bilda so se o svojem dejanju predhodno posvetovali z oblastmi.

Policija je celo po Twitterju sporočila, da so se o takem početju posvetovali z lokalnimi oblastmi in dodali, da pravzaprav obstaja pravilo, ki omogoča prižig signalnih raket na začetku in koncu shoda.