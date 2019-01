V Parizu odjeknila eksplozija, več poškodovanih

Okoli 9. ure po lokalnem času je eksplodiralo v lokalni pekarni na ulici Rue de Trevise v 9. okrožju Pariza. Poškodovanih naj bi bilo približno 20 ljudi. Eksplozija je povzročila pravo razdejanje. O tem, kako močna je bila, pričajo popokana okna na sosednjih objektih in poškodovani avtomobili, ki so bili v bližini.

Policija sumi, da je eksplozijo povzročilo uhajanje plina, vendar intervencija še poteka. Ljudi pozivajo, naj se izogibajo območju in tako omogočijo reševalnim in interventnim službam nemoteno delo.

Priče pripovedujejo, da je bil pok eksplozije izjemno močan. Gasilci, ki so se borili z ognjem, ki je izbruhnil po eksploziji, so iz ruševin reševali poškodovance. Iz stavbe so evakuirali vse prebivalce.

Notranji minister Christophe Castaner je dejal, da je "situacija pod nadzorom". Dodal je tudi, da v intervenciji sodeluje okoli 200 gasilcev.

V Parizu in več drugih mestih po Franciji danes veljajo okrepljeni varnostni ukrepi pred novimi, že deveto soboto zapored, protesti gibanja rumenih jopičev, ki niso zadovoljni z delom vlade in predsednika Emmanuela Macrona. Policija pričakuje večje in bolj nasilne proteste, potem ko se med božičnimi prazniki nekoliko umirili.

Po državi so namestili dodatnih 80.000 pripadnikov varnostnih sil, od tega 5000 v Parizu, kjer so na ulicah znova tudi oklepna vozila žandarmerije. Oblasti pričakujejo, da se bodo protesti okrepili na raven pred božično prazniki, ko se jih je 15. decembra udeležilo 66.000 ljudi.