V parlamentu v Hongkongu so se stepli poslanci

Med poslanci, ki podpirajo, in tistimi, ki nasprotujejo načrtovanih spremembam zakona o izročitvi oseb celinski Kitajski, je v parlamentu izbruhnil pretep. Omenjene spremembe so sicer naletele na ostre kritike, saj naj bi spodkopavale samostojnost Hongkonga, ki uradno velja za "posebno administrativno območje" z določeno stopnjo avtonomije. V skladu s spremembami bi bili poenostavljeni postopki za izročitev osumljencev za kazniva dejanja Kitajski, kjer pa bi se lahko soočili z nepoštenimi sodnimi postopki, poroča The Guardian.

Po načelu "ena država, dva sistema", ima Hongkong pravico do lastnega pravnega in političnega sistema za vsaj 50 let po tem, ko je to nekdanjo britansko kolonijo Velika Britanija vrnila Kitajski - to se je zgodilo leta 1997. Takrat je bilo tudi uveljavljeno načelo "ena država, dva sistema", s čimer je Hongkong ohranil določeno stopnjo avtonomije.

A v zadnjih letih vladajoča Komunistična partija vse bolj spodkopava to načelo in samostojnost Hongkonga. Proti načrtovanim spremembam omenjenega zakona o izročitvi je pretekli mesec protestiralo več deset tisoč ljudi, svojo zaskrbljenost pa so izrazile tudi številne organizacije za človekove pravice.