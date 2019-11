V stekleničkah s čilijevo omako tihotapili 400 kilogramov droge

Avstralska policija je aretirala štiri moške, potem ko je v pošiljki odkrila 400 kilogramov kristalnega metamfetamina, skritega v stekleničkah s pekočo omako iz čilija Sriracha.

Pošiljka je v Sydney prispela iz ZDA, s prodajo na črnem trgu pa bi lahko tihotapci zaslužili okoli 207 milijonov dolarjev oziroma približno 185 milijonov evrov.

Štirje moški, stari 30, 34, 36 in 45 let, so bili aretirani v četrtek, avstralska policija pa je ves čas v stiku z ameriškimi oblastmi, da bi odkrila izvor pošiljke.

Kot je povedal predstavnik policije, je bilo 768 stekleničk na poti v poseben tajni laboratorij v Sydneyju, kjer bi nato iz omake znova pridobili čisti metamfetamin. Štiri aretirane moške je opisal kot ključne člane kriminalne organizacije.