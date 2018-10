V Pentagonu prejeli pošiljko z ricinom

Ricin sta po preliminarnih analizah vsebovala vsaj dva dela pošiljke, naslovljene na osebo, katere imena ne želijo razkriti, so sporočili z ameriškega obrambnega ministrstva. Da bi zadevo dokončno potrdili, morajo opraviti še drugi test.

Vsa pošta sicer pride v Pentagonov distribucijski center, ki stoji nedaleč od znamenite petkotne stavbe, in ne neposredno do naslovnika. Tako je bilo tudi tokrat. Zaposlenim se je pošilja zazdela sumljiva, ko so ugotovili, da vsebuje lepljivo snov. Trenutno pa pošiljka, tako zagotavljajo, ne predstavlja nikakršne grožnje zaposlenim.

Preiskavo je prevzel ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI) skupaj s Pentagonom.

Pošiljka ne predstavlja nikakršne grožnje zaposlenim, zagotavljajo.

Ricin, ki ga pridobivajo iz ricinusa, je ena zdravju najbolj škodljivih snovi rastlinskega izvora in je že v majhnih količinah smrten. Do izpostavljenosti strupu pride v primeru vdihovanja, zaužitja ali injiciranja.

Simptomi zastrupitve se običajno pokažejo šele po nekaj urah, alergične reakcije pa lahko nastopijo takoj po vstopu snovi v telo. Simptomi so bruhanje, bolečine v trebuhu in huda driska. V primeru večjega odmerka pride do odpovedi številnih organskih sistemov, ki jim sledi smrt. Ricin je bil uporabljen v nekaj primerih pri umorih med vohuni.