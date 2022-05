Slovenci smo veliki ljubitelji krompirja, pa naj bo ta pečen, ocvrt ali pa v oblicah. Da nadvse obožujemo pražen krompir, pa dokazuje to, da imamo že 22 let Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi, ki zdaj že tradicionalno prireja svetovni festival praženega krompirja. Manjka nam zgolj še parada v čast krompirju. Pri tem so šli korak dlje v Peruju, ki velja za zibelko krompirja in kjer imajo celo praznik, posvečen temu vsestransko uporabnemu gomolju.