V Peruju odkrili več kot 140 novih geoglifov, starih več kot 2000 let

Raziskovalci japonske univerze Yamagata so odkrili starodavne podobe, znane kot geoglifi. Gre za serijo geometrijskih oblik, kilometre črt in velikih risb živalskih figur (nekatere so velike kot nogometno igrišče), zgrajenih na puščavskih tleh. Razberemo jih lahko le iz večje višine oziroma iz zraka. Nova odkritja se nahajajo na perujski obalni ravnici in spominjajo na živa bitja ter druge predmete, poroča CNN.