V Perzijskem zalivu napadena dva savdska tankerja

Kdo naj bi stal za tem napadom in kako naj bi prišlo do sabotaže, pa minister Halid al Falih ni povedal.

Ladji sta bili na poti v savdsko pristanišče Ras Tanura, kjer naj bi ju natovorili z nafto, ko so ju v nedeljo zjutraj napadli. Nafto naj bi prepeljali ameriškim strankam savdskega naftnega podjetja Saudi Aramco, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še pojasnil minister.

Zunanje ministrstvo Združenih arabskih emiratov je sicer v nedeljo sporočilo, da so bile pred obalo emirata Fudžajra, ki leži v Omanskem zalivu, tarče napada štiri trgovske ladje in da zadevo preiskujejo.

Do incidenta je prišlo sredi stopnjevanja napetosti med Iranom in ZDA. Slednje so v ta za izvoz nafte izjemno pomembno območje napotile letalonosilko, da bi zajezile krepitev vpliva Irana. Slednji pa je napovedal protiukrepe, med drugim blokado strateško pomembne Hormuške ožine, ki povezuje Perzijski zaliv z Omanskim oz. Indijskim oceanom.

V Iranu so se na napad na ladje pred obalo Združenih arabskih emiratov že odzvali z zaskrbljenostjo. Pozvali so k temeljiti preiskavi dogodka.

Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Teheranu je tudi opozoril pred "avanturami" tujih akterjev, ki da želijo ogroziti varnost na morju. "Incidenti v Omanskem zalivu so nevarni in obžalovanja vredni," je dejal Abas Musavi.