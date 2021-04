V petek začetek samotestiranja dijakov, ravnatelji še vedno niso dobili natančnih navodil

Da bi pravočasno ugotovili, kdo je okužen, in tako preprečili širjenje virusa, s petkom v srednjih šolah začenjajo samotestiranje. Samotestirali se bodo vsi dijaki zaključnih letnikov in tisti, ki so ta teden v šoli po modelu C. Druge bodo testirali v ponedeljek. Na ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da bi v petek in ponedeljek skupaj testirali 80.000 dijakov. Samotestiranje je prostovoljno, a ga morajo dovoliti starši. Če bosta pridobivanje soglasij in testiranje potekala gladko, načrtujejo, da bi se po prvomajskih praznikih začeli samotestirati tudi učenci tretje triade in maja še študenti.

