V Piranu k dobrodelnosti vabi Hlod dobrih ljudi

Slovenci znamo stopiti skupaj in tistim, ki nas potrebujejo, pomagati na najrazličnejše načine. Med drugim z zbiranjem zamaškov, denarja, z dobrodelnimi koncerti in delovnimi akcijami. Pa je že kdo kdaj slišal za dobrodelni hlod? Športni ribič iz Pirana Mario Druskovič se je te nenavadne oblike dobrodelnosti spomnil prav zato, ker je prepričan, da lahko tako pomaga predvsem tistim, ki si morda na glas ne upajo povedati, da potrebujejo pomoč. In kdaj, če ne v prazničnem decembru, ko jim vsi še raje pomagamo?