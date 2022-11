Čas je za župansko soočenje po Pozvekovo. V Piranu je bilo zelo vroče. Dobesedno so goreli suknjiči, skoraj pa je prišlo tudi do fizičnega obračuna. Spopadla sta se aktualni župan Đenio Zadkovič in podjetnik ter politik Gašpar Gašpar Mišič, odgovarjala pa tudi na vprašanja, ali sta kdaj varala ženi, koliko sta pripravljena plačati za glas in koliko zares vesta o Piranu.