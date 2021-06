V Planici lahko športniki trenirajo na snegu tudi poleti

Ko nekdo omeni Planico, takoj pomislimo na smučarske skoke in polete, ki so slovenskim smučarskim skakalcem prinesli veliko veselja ob zmagah. Je pa v Planici še veliko drugih možnosti, kaj tam početi, tudi poleti. V dolini pod Poncami je pred šestimi leti zrasel pravi nordijski center, ki omogoča izvajanje različnih treningov in aktivnosti. Na pripravah v Planici lahko tako velikokrat srečamo ne le slovenske, ampak tudi tuje športne ekipe in reprezentance. V Planici je tudi edina dvorana v Sloveniji, kjer lahko športniki trenirajo pozimi in poleti.

