V plenicah odkrili nevarne kemikalije, tudi rakotvorni glifosat

Testirali so 23 različnih vrst plenic, za sporne so se izkazale tudi tiste, ki se jih na trgu promovira kot okolju prijazne.

Dodal je še, da kemikalije v plenicah lahko preidejo v dojenčkovo telo ob stiku s kožo oziroma skozi urin. "Problematične pa so tudi dišave, ki jih namerno dodajo plenicam, in lahko povzročajo razne alergije," je še dejal Lasfargues.

Vlada proizvajalcu dala 15 dni, da "reši težavo"

Na analizo se je odzvala francoska zdravstvena ministrica Agnes Buzyn, ki je skušala starše pomiriti, da je uporaba plenic za enkratno uporabo vseeno varna: "Konec koncev takšne plenice uporabljamo že najmanj 50 let," je dejala Buzynova. Dodala je, da so od proizvajalca – kdo to je, niti inštitut niti vlada sicer nista javno razkrila – zahtevali, da preneha z izdelavo spornih plenic: "Dali smo jim 15 dni, da rešijo težavo," je povedala.

Kot so še pojasnili pri Ansesu, so testirali 23 različnih vrst plenic. "Plenice so pred analizo dejansko nosili otroci, stari do tri leta. Gre za prvo takšno testiranje," je povedal Lasfargues in izpostavil, da so nevarne kemikalije odkrili tudi pri plenicah, ki jih proizvajalci sicer promovirajo kot "okolju prijazne".