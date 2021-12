V podjetju Majbert Pharm kriminalistične preiskave o domnevni sporni nabavi hitrih testov

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so opravili številne hišne preiskave. Med drugim so bili v prostorih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v Mariboru, neuradno pa so preiskovali domnevno sporno nabavo hitrih testov podjetja Majbert Pharm. Kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja so osumljeni štirje uslužbenci državnega organa s sedežem v Ljubljani in ena odgovorna oseba gospodarske družbe, prav tako iz Ljubljane.

