V podzemeljski sobi pobega: odkrivanje Postojnske jame

Človek lahko tudi skozi doživetje teme in tišine najde svoj notranji mir. In pri tem, verjeli ali ne, lahko pomagajo celo zmaji iz podzemlja. Ne gre za kakšno znanstvenofantastično izkušnjo, ampak za povsem realno, a vseeno pravljično doživetje. Vsaj tako trdi naša novinarka, ki se je oblečena v jamarski kombinezon in ovita s plezalno vrvjo odpravila globoko pod zemljo. In sicer v skrite rove ene najatraktivnejših jam na svetu, kamor turisti ne vstopajo pogosto. Udeležila se je tako rekoč kar prve in edine sobe pobega v podzemlju in stopila v škornje Luke Čeča, ki si je pred dobrimi dvesto leti kot prvi upal odkrivati do tedaj neznani svet postojnskega podzemlja.