V pokolu v ekvadorskem zaporu ubitih 116 zapornikov

Mamilarske tolpe, ki obvladujejo in se borijo za vpliv v državah srednje in latinske Amerike, so v enem največjih zaporov v Ekvadorju izvedle množični pokol. V spopadu med člani rivalskih tolp je bilo ubitih 116 zapornikov. Šest zapornikov je bilo obglavljenih. Nekaj jih je bilo zabodenih, velika večina pa ustreljenih. Ranjenih je okoli 80 zapornikov. Morija je trajala sedem ur, preden je ekvadorski policiji s pomočjo vojske vendarle uspelo prevzeti popoln nadzor. Morija v zaporu Litoral je ena najbolj krvavih v vrsti obračunov med zaporniškimi tolpami, povezanimi z močnimi mehiškimi karteli, v zgodovini države. Samo letos je v prenatrpanih in slabo varovanih ekvadorskih zaporih umrlo skoraj 200 zapornikov.