V policijskem pregonu oboroženih roparjev na Floridi štirje mrtvi

Potem ko sta roparja oropala draguljarno in pri tem ranila prodajalko, sta ugrabila še tovornjak dostavne službe UPS z voznikom in zbežala, piše CNN.

Nato je policija sprejela prijavo o streljanju, domnevno sta streljala roparja. Streli so zadeli tudi bližnjo stavbo, zato so oblasti takoj zaprle območje okoli stavbe. Začel se je dolg policijski pregon, v katerem sta roparja poskušala pred oblastmi zbežati z divjo vožnjo in v katerem so sodelovali pripadniki FBI.

Kot poroča CNN,sta roparja z nevarno vožnJo ogrožala druge voznike, vozila po robnikih in manevrirala okoli drugih vozil. UPS tovornjak je zasledovalo na desetine policijskih vozil. Ob koncu pregona je za tovornjakom stalo več kot 40 vozil z utripajočimi lučmi. Policisti so roparja ustrelili.

UPS je potrdila, da je v pregonu umrl tudi voznik tovornjaka. Ni še jasno, čigavi streli bili usodni za voznika in naključnega mimoidočega, ki je bil četrta žrtev pregona. Kot so sporočile oblasti, bo to pokazala preiskava.

