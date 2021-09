Pohod podivjanega štirinožnega popotnika, ki je v ponedeljek strašil po Polzeli in okolici, bi se lahko za marsikoga končal tragično. Odrasel bik je namreč v začetku tedna zbežal od doma in se iz Šmartnega ob Paki podal na potovanje skozi vasi do polzelskega nakupovalnega centra, zavil je celo mimo lokala. Kje vse se je ustavil in kako je popotovanje zaključil?