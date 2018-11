V Pompejih odkrili fresko Lede z labodom

Leda, špartanska kraljica in mati Helene, Klitemnestre ter dvojčkov Kastorja in Poluksa, je na freski upodobljena med spolnim aktom z Zevsom – oziroma s star orimskim Jupitrom – v podobi laboda.

Nova najdba se po pisanju spletnega portala BBC nahaja na Via del Vesuvio. V njeni bližini pa so arheologi že poleti odkrili fresko s podobno erotično vsebino. Gre za upodobitev Priapa, v grški mitologiji sina Bakha in Afrodite, sicer pa boga plodnosti ter zavetnika živine, sadnega drevja in vrtov, pa tudi zavetnika moških spolovil. V Pompejih je prikazan med tehtanjem svojega predimenzioniranega falusa. Je pa omenjena freska v slabšem stanju kot upodobitev Lede.

Kot še piše BBC, je bil motiv Lede z labodom pogost v renesančni Italiji 16. stoletja. Navdihnil je slike Leonarda da Vincija, Michelangela in Tintoretta. Leonardovo in Michelangelovo delo sta sicer danes izgubljeni, a so ohranjene njune kopije.

Pompeje je v prvem stoletju uničil izbruh Vezuva. Mesto, ki je danes deloma izkopano, pa je eno največjih turističnih znamenitosti Italije.