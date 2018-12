V Pompejih odkrili osedlano okostje plemenskega žrebca

Arheologi so na arheološkem najdišču Pompeji tokrat odkrili okostje plemenskega žrebca s sedlom iz lesa in brona in bogatim okrasjem, ki je pripadal pomembnemu vojščaku, najverjetneje generalu. Konj je bil domnevno osedlan, da bi lastnik lahko oddirjal na pomoč prebivalcem mesta med izbruhom vulkana.

Upravnik arheološkega najdišča Pompeji Massimo Osannaje dejal, da odkritje okostja velja za izjemno najdbo. Osedlanega in obrzdanega rjavca, ki je najverjetneje pripadal generalu, so odkrili ob izkopavanjih v hlevu, v katerem so odkrili okostja še dveh oziroma treh konj. Parco archeologico di Pompei Po predvidevanjih je konj poginil zaradi zadušitve z vulkanskimi sajami ter zaradi vročinskega šoka, kar je bilo sicer smrtonosno za vse, ki ob izbruhu Vezuva niso uspeli pravočasno zbežati na varno. Parco archeologico di Pompei Odkritje sicer ne sodi v veliki projekt izkopavanj v Pompejih, ki je financiran iz evropskih sredstev, navaja Ansa. Najdišče se namreč nahaja na severu nekdanjega mesta, kjer so zaznali številne poskuse nezakonitih izkopavanj. Lokalne oblasti so po preiskavi spodbudile upravljavce Pompejev, naj začnejo z izkopavanji še na tem koncu. Parco archeologico di Pompei Osanna je povedal, da najdba osedlanega plemenskega žrebca opravičuje domneve, da gre za pomembno območje raziskav, ki so ga začeli odkrivati že v začetku 20. stoletja. Tedaj so raziskovali bogato opremljeno vilo ob hlevu, ki jo je po najdbah upravnik najdišča primerjal z bolj znano Vilo misterijev. Parco archeologico di Pompei Trenutno arheologi preučujejo dragoceno najdbo, a kot je napovedal Osanna, bo t.i. Posestvo osedlanega rjavca čez čas tudi na ogled javnosti. Parco archeologico di Pompei