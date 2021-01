V ponedeljek testiranje 30.000 zaposlenih v šolstvu, sindikat na nogah

V ponedeljek nas čaka najbolj množično testiranje v zgodovini. Test za koronavirus bodo namreč opravili pri skoraj 30.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in šele po opravljenem testu bodo ti lahko v torek vstopili v šole in vrtce. A takšno testiranje bo ogromen zalogaj. V Zdravstvenem domu Ljubljana pravijo, da bo to garaški dan, šolnike pa bodo testirali na Gospodarskem razstavišču, enako obsežno bo testiranje drugod po državi. Znova pa se zapleta pri sindikatu šolnikov, ki problematizira navodilo, da je testiranje obvezno.