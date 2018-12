V poplavah in plazovih na Filipinih umrlo več deset ljudi

Močno deževje je na Filipinih terjalo več deset žrtev. V poplavah in plazovih je na vzhodu države umrlo najmanj 56 ljudi, so sporočili policija in reševalci. Več kot 22.000 ljudi v šestih provincah je moralo zapustiti svoje domove.

Žrtve so bodisi pokopali plazovi ali so utonile, nekatere so umrle tudi pod padlimi drevesi. Reševalci ob tem še iščejo 11 pogrešanih oseb. Po navedbah meteorologov morajo vzhodne in osrednje province otoške države še naprej računati na močnejše padavine, tudi če je tropska depresija Usman nekoliko oslabela. Filipine vsako leto zajame okoli 20 ciklonov, ki s sabo prinesejo poplave, plazove in druge naravne nesreče.